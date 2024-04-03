سعر الدولار يسجل ارتفاعًا مفاجئًا اليوم في هذه البنوك

الأربعاء، 03-04-2024
01:29 م
تباين سعر الدولار
مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في 9 بنوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بحسب بيانات سعر الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الدولار
ببداية التعاملات في 9 بنوك اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش، بزيادة 10 قروش للبيع والشراء.
بنك قناة السويس: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع، بتراجع 21 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.