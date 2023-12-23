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"روحه فكاهية".. ياسمين صبري تكشف حقيقة ارتباطها بجوني ديب

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ياسمين صبري و بجوني ديب
السبت، 23-12-2023 06:27 م نسمه عبد الوهاب
كشفت الفنانة ياسمين صبري، تفاصيل حديثها مع النجم الأمريكي جوني ديب، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم في مدينة جدة بالسعودية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الفترة الماضية، مقطع فيديو، وثق جلسة لم تخل من اللطافة والابتسامات البشوشة، جمعت بين الفنانة المصرية ياسمين صبري، والنجم العالمي جوني ديب.

وبعد التساؤلات المتزايدة عن الحوار الذي دار بينهما، أوضحت ياسمين صبري في تصريحات تلفزيونية، أنها ناقشت مع جوني ديب عن أزمة انفصاله عن زوجته السابقة، آمبر هيرد، والمشاكل التي تبعتها لاحقاً.


وأضافت "صبري"، خلال تصريحات أدلت بها على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "أبو نسب"، أمس الخميس، أن النجم الأمريكي صاحب الـ60 عاماً "متواضع وطيب وروحه فكاهية"، معربةً عن حبها واحترامها لتاريخه الفني، باعتباره علامة من علامات السينما الأمريكية.

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