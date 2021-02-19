رد إماراتي رسمي بشأن مزاعم حبس ابنة حاكم دبي

الجمعة، 19-02-2021
09:42 م
الطيب حسين
ردت الإمارات بشكل رسمي على مزاعم احتجاز لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
.
وقالت سفارة الإمارات في لندن إن الشيخة لطيفة
"تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن".
وذكرت أن الشيخة لطيفة
في دبي، إحدى بنات حاكم دبي
، تتلقى الرعاية في المنزل، مضيفة أن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: "أكدت أسرتها أن صاحبة السمو تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والأخصائيين الطبيين.
إنها مستمرة في التحسن ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".