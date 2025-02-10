تعاون الأمن المصري مع الـ FBI الأمريكي لضبطه.. السجن 15 عامًا لأخطر هاكر مصري

قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه ضد متهم وصف بأنه أخطر هاكر مصري دولي".

ووفق التحقيقات فإن هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية والـFBI الأمريكي تمكنت من الإيقاع بالمتهم، الذي وُصف بأنه "أخطر هاكر مصري دولي".

وواجه المتهم اتهامات تتعلق بابتزاز الفتيات القاصرات، وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر الإنترنت ما لم يدفعن مبالغ مالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم اسمًا مستعارًا "الفارس الأسود" لتتبع واستدراج الضحايا، حيث وثّقت البلاغات المقدمة إلى الـFBI تجاوز عدد الضحايا الأجانب 100 فتاة قاصر من ولايات أمريكية متعددة، إلى جانب ضحايا مصريات وعربيات.

في البداية، قضت محكمة أول درجة بسجن المتهم 5 سنوات، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم نظرًا لوجود خطأ في تطبيق القانون.

وبعد قبول الطعن، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكمها النهائي بالسجن المشدد 15 عامًا، مؤكدة أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تُعد "عابرة للحدود"، وفقًا للبروتوكول الدولي لمنع وقمع الاتجار بالبشر، الذي وقّعت عليه مصر، والقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.

وناشدت المحكمة أولياء الأمور بضرورة إحكام الرقابة على استخدام أبنائهم للإنترنت لتجنب مثل هذه الجرائم. كما دعت إلى تعزيز دور المؤسسات التوعوية في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال التكنولوجيا في الجرائم.