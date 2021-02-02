تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أرباحه الضخمة

الثلاثاء، 02-02-2021
06:35 م
المصريون
فجر المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه السعودية،
ومالك نادي ألميريا الإسباني، مفاجأة بشأن أرباح
ه الضخمة من القيمة التسويقية للاعبي
“ألميريا”.
ونشر “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إحصائية
صادرة عن موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص بالإحصائيات الرياضية، بشأن القيمة التسويقية
للاعبي” ألميريا” والتي وصلت 60 مليونًا و100 ألف يورو.
وعلق “آل الشيخ” بقوله: “القيمة السوقية للاعبين في موقع
ترانسفير ماركت لنادي Almeria مع اعتقادي قيمتهم أعلى من ذلك”؛ مضيفًا: “تقدم ملحوظ
خصوصًا أنه في عام 2019 كانت قيمة اللاعبين 9 ملايين تقريبًا”.
وأكمل مالك “ألميريا” بقوله: “هذا غير قيمة النادي نفسه والرخصة
والممتلكات التي فيه.. بالتوفيق وعقبال الاليجا يارب”، مؤكدًا أن “قيمة اللاعبين في
ألميريا بالتقرير تتجاوز أي فريق في الشرق الأوسط”.