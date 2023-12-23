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تركي آل الشيخ يروج لحفل عمرو دياب في "موسم الرياض"

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عمرو دياب
السبت، 23-12-2023 06:29 م نسمه عبد الوهاب
روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لحفل النجم عمرو دياب ضمن فعاليات "موسم الرياض" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر "تركي" الملصق الدعائي للحفل عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم وسيقوم "الهضبة" بغناء باقة من أشهر أغانيه.

وكشف "الهضبة" عن ألبوم جديد بعنوان "مكانك" المقرر طرحه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم ، مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.


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