ترامب يعين سفيرًا جديدًا لأمريكا في قطر

الأربعاء، 16-09-2020
07:27 م
أحمد سالم
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، ترشيح اريك ونديت، سفير
ا للولايات المتحدة لدى قطر
.
يذكر أن ونديت خدم في العراق وأفغانستان، كما تولى منصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، وكان المنسق الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وبدأت الولايات المتحدة التحرك في محاولة جديدة لحل الأزمة بين الرباعي العربي وقطر
، بعد 3 سنوات من المقاطعة العربية للدوحة، حيث تحاول واشنطن النجاح بعد عدة محاولات فاشلة؛ بسبب استمرار دعم قطر
للإرهاب، وتصاعد دورها التخريبي في المنطقة إلى جانب حليفتيها، تركيا وإيران.