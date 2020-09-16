الأربعاء 16 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها

السعودية ترفع تذاكر الطيران بنسبة 40%

فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة من دبي

النيابة العامة السعودية تصدر تحذيراً عاجلًا

الرئيس يزف بشرى سارة لـ«خريجي الجامعات»

مفاجأة.. «السراج» يقدم استقالته خلال ساعات

أول رد من سوريا على محاولة «ترامب» قتل «الأسد»

«طبيب مصري في السعودية».. مفاجآت في قضية «هدير الهادي»

فنان شهير ينشر صورة عضو ذكري بالخطأ ويفاجئ الجميع بتعليق صادم

«الشباب السعودي» يضع عرضًا «ملكيًا» على طاولة أرسنال

ترامب يعين سفيرًا جديدًا لأمريكا في قطر

ترامب
ترامب
الأربعاء، 16-09-2020 07:27 م أحمد سالم
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ترشيح اريك ونديت، سفيرا للولايات المتحدة لدى قطر

يذكر أن ونديت خدم في العراق وأفغانستان، كما تولى منصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، وكان المنسق الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وبدأت الولايات المتحدة التحرك في محاولة جديدة لحل الأزمة بين الرباعي العربي وقطر، بعد 3 سنوات من المقاطعة العربية للدوحة، حيث تحاول واشنطن النجاح بعد عدة محاولات فاشلة؛ بسبب استمرار دعم قطر للإرهاب، وتصاعد دورها التخريبي في المنطقة إلى جانب حليفتيها، تركيا وإيران.

إقرأ ايضا

جثة

يحرق خطيبته حتى الموت لأنها عرضت جسدها على الرجال

received_3536661853020781

كاهن أمريكي يشبه متظاهري «حياة السود مهمة» بمنفذي هجمات سبتمبر

الشرطة الأمريكية

اعتقال خلية نازية مكونة من 29 ضابطًا بالشرطة الألمانية

أخبار متعلقة

received_782833169170759

«ملايين» الطيور النافقة في ظروف غامضة تصيب الأمريكيين بالصدمة

تويتر

«تويتر» يعلق حساب عالمة صينية ادعت «تخليق» كورونا

ترامب و زعيم كوريا الشمالية

«ترامب» يكشف كيف قطع زعيم كوريا الشمالية رأس عمه

مريض كورونا يعاني من الانتصاب داخل الرعاية المركزة

أمريكا تبشر العالم بظهور لقاح مضاد لكورونا

مراسل «رويترز»

رد صادم من مراسل «رويترز» على طلب «ترامب» خلع القناع

ابنة شقيق «بن لادن» تدافع عن «ترامب»

ابنة شقيق «بن لادن» تدافع عن «ترامب»: خسارته تهدد أمريكا بــ 11 سبتمبر أخرى