بيان عاجل من مستشفى زمزم عن حالة أحمد رفعت

الأربعاء، 27-03-2024
11:38 ص
أصدر مستشفى زمزم
في الإسكندرية بيانًا رسميًا حول حالة اللاعب أحمد رفعت لاعب
فريق نادي فيوتشر.
وجاء بيان مستشفى زمزم
كالتالي: تكليلًا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم
تم نقل اللاعب أحمد رفعت
الآن يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 1 صباحًا إلى القاهرة.
وأضاف: بناء على رغبة اللاعب
وأسرته وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة.
وأتم البيان: وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسئول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.