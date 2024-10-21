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بعد الغضب من ارتفاع الأسعار.. قرار عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

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الإثنين، 21-10-2024 01:20 م


علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها الدولة المصرية.

وقال الرئيس: "مصر نفذت برنامجين للإصلاح الاقتصادي، الأول كان نجحت فيه ليس بجهدها فقط ولكن أيضًا باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن فيه الآن".

وأضاف الرئيس، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24: بالنسبة للبرنامج الثاني الذي ننفذه حاليًا، بقول رسالة مهمة للصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات الدولية، إن البرنامج ده بيتعمل في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، ويُقال إن ركودا اقتصاديا محتملا خلال السنوات المقبلة نتيجة هذا الأمر.

وتابع الرئيس: برنامجنا اللي شغالين به مع الصندوق، إن ماتحطش في الاعتبار التحديات اللي بتكلم عليها دي، ونقول إننا فقدنا 6 أو 7 مليارات دولار خلال الـ 10 شهور الماضية والأمر محتمل يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي بنشوفها، فبالتالي البرنامج اللي شغالين عليه مع الصندوق، وده أمر مهم بقوله للحكومة ولنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق.

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