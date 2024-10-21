على بُعد 200 متر.. إسرائيل تعلن اغتيال الحارس الشخصي لـ السنوار





أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، عن اغتيال محمود حمدان، المعروف بلقبي "توم" و"أبو يوسف"، الذي كان الحارس الشخصي لزعيم حركة حماس يحيى السنوار.

ورافق حمدان، السنوار، حتى آخر لحظة في حياته، حيث كان حمدان قد نجا من محاولة اغتيال سابقة أعلنت عنها إسرائيل قبل أسابيع، والتي اتضح لاحقًا أنها كانت بناءً على معلومات استخباراتية غير دقيقة.

وكان حمدان يشغل منصب قائد كتيبة تل السلطان، إحدى كتائب القسام التابعة لحماس، وكان مسؤولًا عن تأمين الشخصيات القيادية في الحركة، وعلى رأسها يحيى السنوار، كما أشرف على أمن المناطق التي يتواجد فيها السنوار داخل قطاع غزة، إلى جانب دوره في تأمين المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة.

ووفقًا لحماس، فقد شارك حمدان في الاشتباك الأخير مع القوات الإسرائيلية في رفح إلى جانب السنوار.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن حمدان تم اغتياله على مسافة 200 متر فقط من المكان الذي قتل فيه السنوار في منطقة تل السلطان.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، حيث يشهد القطاع تصعيدًا أمنيًا مستمرًا.