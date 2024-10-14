بعد جدل تحولها جنسياً.. بيان عاجل من منظمة الملاكمة العالمية بشأن إيمان خليف





أثارت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الجدل في الفترة الماضية، بعد انتشار تقرير يشير إلى تجريدها من الميدالية الذهبية، بسبب الفشل في اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية.

ونفت منظمة الملاكمة العالمية، تجريد إيمان خليف من الميدالية الذهبية، التي فازت بها في أولمبياد باريس 2024، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقال بيان المنظمة: " أفادت منظمة الملاكمة العالمية أنها لم تختبر، ولم تحظر الملاكمة إيمان خليف، التي فازت بالميدالية الذهبية خلال بطولة الملاكمة في أولمبياد 2024 في باريس، التقرير الذي زعم الذي انتشر مزيف وسيء النية".