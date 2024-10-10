الخميس 10 أكتوبر 2024
توقيت مصر 14:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

100 قرش.. سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه أمس

بعد شهرين زواج.. جردها من ملابسها وخنقها حتى خرجت روحها في يده

كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف الطفلة ساجدة قبل التخلص منها

"تعالي نراجع الدروس".. تفاصيل هتك عرض طالبة إعدادي على يد مدرسها

توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف لأحداث في عام 2025

مصر ترد على اتهامات قائد مليشيا الدعم السريع ببيان قوي

إيقاف حكمة مدى الحياة وشطبها بسبب فيديو جنسي مع مسؤول بلجنة التحكيم

غدر بخالته وزوجها.. الإعدام لطالب الهندسة وزميله

شاهد.. وصلة رقص لمعتمر مصري في مكة

واقعة غريبة.. القبض على زوجين بتهمة وجود علاقة غير مشروعة بينهما!

توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف لأحداث في عام 2025

2024070_0
ا
الخميس، 10-10-2024 12:12 م

 


تابع الكثيرون توقعات ليلى عبد اللطيف باهتمام، خاصة بعد أن تحققت توقعاتها خلال الفترة الأخيرة، بمحض الصدفة، سواء على مستوى دولي أو اجتماعي أو فني أو رياضي، إذ أطلقت مجموعة من التنبؤات المحتمل حدوثها على مدار عام 2025، منها ما هو مرعب ومثير للخوف، ويحمل تحديات كبيرة، مثل تسجيل أكبر موجات تسونامي في العصر الحديث.

تحمل توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2025 مفاجآت عديدة، إذ ترى أن العالم سيشهد موجة من الظواهر الغريبة، التي لم تحدث من قبل، ما يجعلها محط أنظار البعض لعدة سنوات، ولكنها لم تحددها على وجه الدقة أو تشير إليها، ليس فقط ذلك، بل هناك مشهد مرعب سيحدث في البحر، ليثير الخوف والقلق في نفوس عدد كبير، خاصة أن كاميرات الإعلام ستتجه إليه بصورة شديدة، بحسب حديثها في برنامج تليفزيوني.

 

توقعات ليلى عبد اللطيف 2025

تنبأت ليلى عبد اللطيف بوقوع موجات تسونامي، وستسجل أكبر موجات في العصر الحديث، وستتأثر بها دول عربية.

 

معلومات عن خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

من أصل مصري لبناني، حيث إن والدها مصري وأمها لبنانية، بحسب موقع «BBC».

 

ولدت عام 1958 أي تبلغ من العمر 66 عاما.

 

والدها كان من رجال الجامع الأزهر.

 

رحل والدها وهي في سن صغيرة، حيث كان عمرها يقرب من 8 سنوات.

 

ترفض ليلى عبد اللطيف لقب «عرافة»، وتقول إن توقعاتها تستند إلى الفلك والرؤى والأرقام.

 

ترى ليلى عبد اللطيف أنها تمتلك «قوة كبيرة من الإلهام».

 

تحقق توقعات ليلى عبد اللطيف

وبمحض الصدفة، تحققت العديد من توقعات ليلى عبداللطيف، وكان أبرزها تصريحها في أحد اللقاءات التليفزيونية، بأنها تتوقع انفصال فنانة مشهورة عن زوجها، وهو ما حدث بالفعل بعد فترة قصيرة، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتحقق توقع ليلى عبد اللطيف أيضا، والذي كان ضمن توقعاتها لعام 2024، بتوقف حركة الطيران في بعض الدول الأوروبية، وهو ما حدث بالفعل.

إقرأ ايضا

2023_8_31_19_30_55_677

بعد شهرين زواج.. جردها من ملابسها وخنقها حتى خرجت روحها في يده

2024_10_9_21_27_39_245

كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف الطفلة ساجدة قبل التخلص منها

59_20180929225647

"تعالي نراجع الدروس".. تفاصيل هتك عرض طالبة إعدادي على يد مدرسها

أخبار متعلقة

ه

توقعات صادمة.. ليلى عبداللطيف: هذا الشخص سيظهر مرة أخرى رغم إعلان اغتياله