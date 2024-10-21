الإثنين 21 أكتوبر 2024
توقيت مصر 21:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل ما حدث.. سبب عقوبة الأهلي القاسية ضد كهربا

إسرائيل تكشف كم دفعت من أموال لاغتيال نصر الله وخليفته

بعد الغضب من ارتفاع الأسعار.. قرار عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

شاهد.. والدة اللاعب أحمد ياسر المحمدي تبكي وتصرخ بعد الحكم بحبسه

ولاء تطلب الخلع: طردني بملابس النوم بعدما واجهته بما شاهدته

الأسعار والمساحات والأماكن.. التفاصيل الكاملة للطرح الجديد "شقق لكل المصريين5"

جيش الاحتلال يلقي صورة السنوار على سكان جنوب غزة.. لن تصدق الرسالة المكتوبة!

الأمن الإماراتي يستدعي ثلاثي الزمالك للتحقيق.. ورئيس النادي يهدد بالانسحاب من السوبر

عمرو الدرديري يشيد بنجم الأهلي: أرجل لاعب في المباراة

على بُعد 200 متر.. إسرائيل تعلن اغتيال الحارس الشخصي لـ السنوار

شاهد.. والدة اللاعب أحمد ياسر المحمدي تبكي وتصرخ بعد الحكم بحبسه

ت
ا
الإثنين، 21-10-2024 01:20 م


وثق مقطع فيديو لحظة انهيار لاعب كرة القدم أحمد ياسر المحمدي، بعد الحكم عليه في قضية اغتصاب فتاة قطرية.

وأظهر الفيديو أم اللاعب وهي تصرخ في المحكمة، وتنادي على ابنها، بينما يحاول آخرون تهدئتها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، الأحد، بالحبس المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وقال اللاعب خلال التحقيق إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها، على عكس أقوالها التي اتهمته باستدراجها إلى شقته.

إقرأ ايضا

ل

تفاصيل ما حدث.. سبب عقوبة الأهلي القاسية ضد كهربا

2514853_0

الأمن الإماراتي يستدعي ثلاثي الزمالك للتحقيق.. ورئيس النادي يهدد بالانسحاب من السوبر

images

عمرو الدرديري يشيد بنجم الأهلي: أرجل لاعب في المباراة

أخبار متعلقة

806

السجن 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة قطرية