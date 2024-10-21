شاهد.. والدة اللاعب أحمد ياسر المحمدي تبكي وتصرخ بعد الحكم بحبسه





وثق مقطع فيديو لحظة انهيار لاعب كرة القدم أحمد ياسر المحمدي، بعد الحكم عليه في قضية اغتصاب فتاة قطرية.

وأظهر الفيديو أم اللاعب وهي تصرخ في المحكمة، وتنادي على ابنها، بينما يحاول آخرون تهدئتها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، الأحد، بالحبس المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وقال اللاعب خلال التحقيق إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها، على عكس أقوالها التي اتهمته باستدراجها إلى شقته.



