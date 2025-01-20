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بعد التحقيق معهن.. أول قرار من النيابة بشأن طالبات مدرسة التجمع

بعد التحقيق معهن.. أول قرار من النيابة بشأن طالبات مدرسة التجمع

هه
ا
الإثنين، 20-01-2025 10:24 ص

 

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الثلاث فتيات في اتهامهم بالتعدي على طالبة التجمع، بعد التحقيق معهن.

كواليس التحقيقات في واقعة طالبة التجمع

وواجهت نيابة التجمع، المتهمات بالفيديوهات محل الواقعة  مما أسفر عن إصابة الطالبة كارما بإصابات خطيرة ونقلها للمستشفى.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات محل الاتهام تدين الثلاث فتيات بالتعدي على الطالبة كارما داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة.

كما تسلمت النيابة، فيديوهين من أسرة الضحية تفيد التعدي على ابنتهم داخل مدرسة كابيتال الدولية في التجمع الخامس.

وقالت الطالبة كرما، في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أن الفتيات قاموا بالتعدي عليها بالضرب والتنكر عليها داخل المدرسة.

وجاءت نص اقوال الطالبة المعتدي عليها،" انا كنت ماشيه في المدرسة ولما وصلت للحوش، في بنت قالتلي ألفاظ غير لائقة، وقالتلي انتي بتبصي ليه عليه هو في حاجه وبعدها ضربتني ومحستش بحاجه لانه أغمي عليه.

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