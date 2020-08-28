الكهرباء: الرئيس السيسي شدد علي هذا الأمر

الجمعة، 28-08-2020
02:35 م
إيمان هاني
أكد
الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
والطاقة، أن إجمالي الاستثمارات التي
تم ضخها لتطوير الشبكات بلغت 76 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
وأضاف
خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر"
المذاع على فضائية "الحدث اليوم
"، أن هناك 24 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات
توزيع الكهرباء
خلال السنوات الماضية.
وتابع:"
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شدد على دقة حسابات فواتير الكهرباء
، معقبا: قمنا بوضع حلول
للقضاء على المشكلة نهائيا من خلال برنامج القراءة الموحد، متابعا، تم تركيب 9 ملايين
عداد مسبوق الدفع في جميع محافظات الجمهورية".