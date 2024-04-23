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السبب لحقيقي لرفع أسعار السجائر.. ما علاقة الحوثيين؟

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سجائر
الثلاثاء، 23-04-2024 01:34 م


 عقب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، على ارتفاع أسعار السجائر مرتين خلال شهرين فقط، قائلاً: "أحداث البحر الأحمر أدت لارتفاع أسعار الشحن، فاضطرت الشركات لرفع الأسعار في شهر مارس، وبعد التعويم، اضطرت الشركات لرفع الأسعار لمواكبة ارتفاع سعر الدولار من 30 لـ50 جنيه".
 ولفت "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الشركات عليها أن توفر منتجات التبغ والسجائر، لمنع السوق السوداء للسجائر، وبالتالي يحدث تلاعب في الأسعار.
 وناشد دولة رئيس الوزراء ببيع رخصة تصنيع السجائر لمستثمر أجنبي، لأن هذا من شأنه أن يوفر السجائر بأسعار أكثر عدالة، في ظل التنافسية التي ستكون موجودة، خلاف أن بيع الرخصة سيؤدي إلى  تحقيق عائد كبير للدولة.
ومنذ حرب الاحتلال على غزة وقد شن الحوثيون في اليمن عمليات عسكرية في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو التي تتجه إلى موانئ إسرائيل.

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