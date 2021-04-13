اتحاد الكرة يحسم أمر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 13-04-2021
01:59 م
المصريون
استقر اتحاد كرة القدم على السماح لـ 100 فرد بحضور مباراة
الأهلى والزمالك
المقرر إقامتها 18 أبريل الجارى باستاد القاهرة فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من
الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن تقسم دعوات الحضور بين المسئولين فى الأهلى والزمالك
، بحيث
يحصل كل نادى على 50 دعوة للحضور فى المباراة
.
وقرر اتحاد الكرة
خوض مباراة القمة
بين الأهلى والزمالك
دون أى حضور
جماهيري وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تقام جميع مباريات الدوري بدون حضور
الجماهير.
قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، إن لقاء القمة
بين قطبي
الكرة المصرية الأهلي والزمالك
سيدار بحكام مصريين.
وأكد وجيه أحمد في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس ”، أنه لم يتم
مخاطبة الاتحادات الأجنبية من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة لقاء القمة
بين
الأهلي والزمالك
.
وأشار وجيه إلي إجراء مسحة طبية لطاقمين من الحكام قبل انطلاق لقاء القمة
المصري بثلاثة أيام، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أسماء طاقم التحكيم المصري بعد
ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.