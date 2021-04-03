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موسيماني: كل المتأهلين من مجموعتهم يهابون لقاء الأهلي

موسيماني
موسيماني
 
السبت، 03-04-2021 08:35 م محمد فضل
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي خاض مباراة قوية أمام المريخ السوداني شهدت تسجيل ٤ أهداف بواقع هدفين لكل فريق. 

وأضاف: «المباراة جاءت مفتوحة من الفريقين كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التي لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة». 

 وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق. 

 وأوضح: «كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق في قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذي قدمه الفريق في لقاء اليوم يحدث في كرة القدم بشكل عام، ورغم الخسارة أمام سيمبا فإننا تغلبنا على فيتا كلوب، وتعادلنا مع المريخ، وحققنا هدفنا وتأهلنا، ولا أحد يمكنه أن يتوقع بطل المسابقة بناء على الأداء، ولا أحد ممن تأهلوا على رأس مجموعتهم يتمنى مواجهة الأهلي». 

 واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي فريق كبير ويملك ٩ بطولات إفريقية، وتأهل اليوم إلى دور الثمانية رغم التعادل، ليواصل مسيرته في مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا.
 

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