إبراهيم فايق يبكي في أول ظهور بعد وفاة أحمد رفعت ويكشف مفاجأة





دخل الإعلامي إبراهيم فايق في نوبة من البكاء أثناء الحديث عن اللاعب أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لنادي مودرن سبورت، الذي فارق الحياة صباح السبت بعد تدهور حالته الصحية.

خلال برنامجه "الكورة مع فايق" على "إم بي سي مصر2"، عبر فايق عن حزنه العميق، مشيرًا إلى أنه كاد أن يتخذ قرارًا بعدم الظهور في الحلقة لولا المسؤولية المهنية والخوف من تأويل الناس.

وتذكر فايق، أحمد رفعت الذي كان ضيفًا في البرنامج قبل أسبوعين فقط، وكان يحدوه الأمل في العودة إلى الملاعب، متابعًا: "لولا الملامة ولولا خايف من تأويلات الناس أنا كنت لن اظهر في حلقة اليوم، من أسبوعين كان يتواجد معانا في البرنامج من أسبوعين وكان كل آماله في أن يعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى".

كما روي الإعلامي إبراهيم فايق، كيف كان رفعت يعاني من ضغوط نفسية شديدة، وكيف تعلم من تجربته ألا يؤذي أحدًا أو يتعدى على حقوق الآخرين، مضيفًا: "أحمد رفعت، كشف عن أنه تعرض لضغوط نفسية كانت سببًا فيما وصل إليه، أحمد رفعت، كان يتحدث بصدق شديد أنه تعلم من هذه التجربة وعدم أذية أي شخص ومتجيش على حق حد".

كان فايق قد التقى باللاعب بناءً على طلب من نادر شوقي، وكيل أعمال رفعت، ليتأكد من قدرته على التواصل وترتيب أفكاره، حيث وجده في كامل وعيه وقادرًا على الظهور بنفس الطاقة التي كان يتمتع بها قبل أن يتعرض للوعكة الصحية التي ألمت به في مباراة بين الاتحاد وفيوتشر.