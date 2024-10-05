الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
توقيت مصر 03:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أستاذ قلب: الحلويات والنشويات السبب الرئيسى لارتفاع الكوليسترول

زوجوه أختها.. قصة شاب صعيدي فوجئ بتبديل عروسته في ليلة الدخلة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا

كندة علوش توجه نصائح لسيدات مرضى سرطان الثدى.. اعرف قالت إيه؟

رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور

خيانة عمرها 13 عاماً كشفها فيسبوك.. زوجة رجل أعمال ترفع دعوى خلع

إسماعيل الليثي وزوجته في الحرم المكي.. أول عمرة لنجلهما الراحل "ضاضا"

"أكلته".. اكتشفت فيديوهات جنسية وخيانة زوجها .. ما فعلته لا يُصدق!

تطور جديد يسدل الستار على صورة "أحمد شيبة" التي أثارت الغضب

ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت

المرشد الإيراني يوجه رسالة إلى شعب لبنان.. ماذا قال؟

AA1rGSmg
المرشد الإيراني
السبت، 05-10-2024 06:35 م
اكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن حسن نصرالله تخطى نطاق شعبيته وتأثيره حدود لبنان وإيران والبلدان العربية.
وقال خامنئي، في خطبة الجمعة: «ارتأيت أن يكون تكريم أخي وعزيزي ومبعث افتخاري والشخصية المحبوبة واللسان البليغ ودرة لبنان الساطعة حسن نصر الله في صلاة الجمعة بطهران».
وأضاف: «نحن جميعًا مصابون ومكلومون بشهادة العزيز حسن نصرالله، إنه لفقدان كبير وأفجعنا بكل معنى الكلمة، عزاؤنا لا يعني اليأس والإضراب بل ليبعث الحياة ويلهم الدروس ويشدد العزائم» موجهًا رسالة إلى شعب لبنان: «يا شعب لبنان يجب ألا يصيبكم التردد في مسيرة نضالكم وعززوا قوتكم وقاوموا العدو المعتدي وافشلوه بترسيخ إيمانكم وتوكلم».

واستطرد: «حسن نصرالله كان طوال 30 عامًا على رأس مسيرة شاقة من الكفاح وبتدبيره نما حزب الله مرحلة بمرحلة بصبر وتحمل وأبرز قوته أمام عدوه».
وأشار المرشد الإيراني، إلى أن «العدو الإسرائيلي عجز عن توجيه ضربة للبنية المتماسكة لحماس وحزب الله وغيرها من الحركات المجاهدة فعمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقصف المدنيين».
واختتم: «ما نتج عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتضييق الخناق»، مؤكدًا: «لن نتأخر أو نتسرع ولن نقصر وسيكون الرد بالوقت والمكان المناسبين».

إقرأ ايضا

Screenshot 2024-10-07 152739

أستاذ قلب: الحلويات والنشويات السبب الرئيسى لارتفاع الكوليسترول

AA1rMWam

زوجوه أختها.. قصة شاب صعيدي فوجئ بتبديل عروسته في ليلة الدخلة

Screenshot 2024-10-07 151635

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا

أخبار متعلقة

AA1rIcoi

نانسي عجرم بعد أحداث لبنان: «فكرة وجود ناس تحت القصف لا تفارقني»

66fbe107423604034c3a6bb4

شيخ الأزهر يهاجم هذه الدول بسبب عدم التحرك بعد العدوان على غزة ولبنان

AA1rmEDo

أول تعليق من المرشد الإيراني بعد إعلان إسرائيل اغتيال حسن نصرالله