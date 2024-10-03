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"أم خالد" تعلن طلاقها: "بدور على بيت تاني عشان أعيش فيه أنا وعيالي"

"أم خالد" تعلن طلاقها: "بدور على بيت تاني عشان أعيش فيه أنا وعيالي"

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الخميس، 03-10-2024 10:38 ص

 

 

كشفت البلوجر واليوتيوبر أم خالد التي ظهرت في إعلان إحدى الشركات الخاصة بالمشروبات الساخنة في رمضان 2024، حقيقة طلاقها وانفصالها عن زوجها.

ونشرت أم خالد، "ستوري" عبر حسابها على إنستجرام، كتبت فيه: "الناس اللي بتقولي الشقة من حقك طب لو الشقة مش بتاعته يبقى الحل إيه؟.. البيوت أسرار يا جماعة وأنا راضية بأي حاجة ربنا كتبهالي".

وتابعت: "الفترة الأخيرة كان فيه مشاكل بيني وبين زوجي محمد، وأنا مش بتاعة تريندات، ومش محتاجة أعمل تريند عشان أجيب مُشاهدات، وعمري ما كنت أتخيل إني أطلع أقولكم كدة".

واستكملت: "احنا نصيبنا خلاص انتهى ووقف ودلوقتي بدور على بيت تاني عشان أعيش فيه أنا وعيالي خالد وريان.. وليه مني كل التقدير والإحترام، لأني مشفتش منه غير كل حب وخير"

وأضافت: "ربنا يقويني على تربية عيالي ودعواتكم ليا، ويا رب أشوفهم أحسن الناس، وبلاش تعليقات سلبية، أنا مش عايزة أكون مُكتئبة، ده نصيبي، وأنا مؤمنة وبصلي وعارفة ربنا كويس".

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