توقعات صادمة.. ليلى عبداللطيف: هذا الشخص سيظهر مرة أخرى رغم إعلان اغتياله





فجرت ليلى عبد اللطيف خبيرة الابراج والفلك مفاجأة صادمة بشأن ظهور شخصية قيادية عربية مرة أخرى بعد الإعلان عن اغتيالها.

وقالت ليلى عبد اللطيف خلال حوار تلفزيونى لها، ستظهر شخصية سياسية وقيادية عربية للعلن بعد سنوات طويلة من اعلان اغتيالها، الأمر الذى يتسبب فى حدوث صدمة عارمة للجميع، معقبة:" أرى أن تلك الشخصية مازالت على قيد الحياة وأنا مسؤولة عن كلامى".

وتابعت ليلى عبد اللطيف، الإعلان عن ظهور الشخصية مرة أخرى سيفضح الدولة التى تبنت واعلنت عن اغتياله وسيسبب صدمة كبيرة لشعب تلك الدولة بل ولشعوب الدول العربية.

وأوضحت ليلى عبد اللطيف أنه قريبا سيقدم رئيس دولة عربية استقالته على الهواء وبشكل مفاجئ.