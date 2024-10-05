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أحمد شيبة يقاضي «بلوجر» بعد نشره صورة والده من الطائرة.. ما القصة؟

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شيبه
السبت، 05-10-2024 06:36 م
تصدر  اسم الفنان أحمد شيبة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع «إكس»، عقب انتشار صورة له من الطائرة أثناء السفر لإحياء حفل في قطر.
ونشر البلوجر ياسر أحمد صورة مع زوجته آية إبراهيم أثناء سفرهما إلى قطر، وظهر في المقعد الخلفي الفنان أحمد شيبة وهو نائم في الطائرة، وانتشرت الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وسرعان ما استخدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة في إنشاء «كوميكس»، والتعليق عليها بالمزاح، ووصف حالتهم في المواصلات أو أثناء السفر بهذه الصورة.
نجل أحمد شيبة يقاضي البلوجر ياسر أحمد
وخرج «حودة» نجل الفنان أحمد شيبة للتعليق على الصورة قائلًا: «فيه حد المفروض أنه مشهور ومراته برضو مشهورة كانوا رايحين قطر وأنا والدي كان رايح عشان عنده حفلة هناك وكان نايم في الطيارة من التعب عشان كان عنده شغل كتير في القاهرة.. الشاب اللي صور الصورة دي خفة دمه معدية كل الحدود».
أضاف: «أنت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع أنت ممكن تكون شايفة مضحك بس هو متشافش مضحك هو فيه محامي رفع عليك قضية أنت وزوجتك لأنك تعديت على الخصوصية ومش جدعنة ولا رجولة.. المحاميين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم».

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