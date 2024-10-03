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"أقوالهم اتغيرت".. محامي "التربي" وأسرته يفجر مفاجأة عن "سحر مؤمن زكريا"

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الخميس، 03-10-2024 10:50 ص

 

كشف المحامي معتز السويفي، محامي "التربي" وزوجته ونجله، المتهمين بفبركة واقعة العثور على أعمال سحر خاصة بلاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، عن آخر تطورات الواقعة وتحقيقات النيابة العامة معهم.

وقال السويفي، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، إن المتهم الأخير نجل "التربي"، تم إلقاء القبض عليه أمس الثلاثاء في منطقة المقطم، وقامت نيابة الخليفة بالتحقيق معه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف دفاع المتهمين، إن المتهم الأخير ليس لديه علم بواقعة السحر، ولكن أثناء عودته من العمل فوجئ بتواجد عدد كبير من الأشخاص في المقابر محل عمل والده وبينهم مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، فقام بمصافحته وانصرف.

وتابع السويفي، إن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق بصحة واقعة العثور على أعمال سحر خاصة بـ"مؤمن زكريا" أثناء الحفر لزراعة صبار، والدليل على لذلك حضوره إلى المقابر مع شيوخ لفك تلك الأعمال.

وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهمين في واقعة تداول فيديو خاص بالعثور على أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها؛ كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقلته عدد من القنوات متضمنا عثور تربى على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى -بدائرة قسم شرطة الخليفة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) و بمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (ابنه وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا ابنه".

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