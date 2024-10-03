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كانت عذراء وفض بكارتها.. التفاصيل الكاملة لاغتصاب ممرضة على يد سمسار

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الخميس، 03-10-2024 02:03 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية عن التفاصيل الكاملة لاغتصـ.ـاب سمسار ممرضة بمنطقة الطالبية بعد استدراجها وتخديرها وانتهاك جسدها عدة مرات.

وقررت النيابة عرض الممرضة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان اذا كانت عذراء وقت الجريمة من عدمه فضلا عن تحديد الاصابات التي لحقت بها جراء الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن ممرضة أبلغت قسم شرطة الطالبية بتعدي سمسار عليها واغتـ.ـصابها تحت تأثير المخدر، وأشارت التحقيقات طبقًا لتحريات الأجهزة الأمنيّة بالجيزة التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المجني عليها ممرضة في العشرينات من عمرها كانت تقيم رفقة والدتها وحدث بينهما خلاف، فقررت ترك الشقة والبحث عن شقة أخرى لاستئجارها.

وأضافت التحريات أن الفتاة العشرينية تواصلت مع سمسار وطلبت منه البحث عن شقة لها، فعرض عليها عدة شقق لرؤيتها وذهبت الفتاة معه وأثناء مشاهدتها إحدى الشقق لاستئجارها عرض عليها «عصير» وأصرّ أن تشربه، ثم شعرت بحالة إعياء ثم فقدت الوعي واستيقظت لتكتشف انتهاك المتهم جسدها واغتصـ.ـابها.

وقالت الفتاة إنها كانت عذراء وسلب المتهم أعز ما تملك بعدما قام بتخديرها، حتى يتمكن من اغتصـ.ابها دون مقاومة، وفور اكتشاف المجني عليها جريمة المتهم هرعت إلى قسم الشرطة لتبلغ بتعرضها للاغتـ.ـصاب.

توصلت التحريات إلى حقيقة الواقعة وصحة اقوال المجني عليها وألقت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقيامه بتخديرها وتناوب على الاعتداء عليها جنسـ.يًا داخل شقته.

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