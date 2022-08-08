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أحمد موسى ساخرًا من عمرو أديب: كان بيقعد يتنطط

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موسى
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الإثنين، 08-08-2022 08:53 ص

روى الإعلامي أحمد موسى عن ذكرياته مع الإعلامي عمرو أديب، وعن العلاقة الجيدة بينهما رغم اختلاف الانتماء وتفوق الأهلي المستمر على الزمالك مشيرا إلى أن التعصب غير مقبول.

وداعب موسى عمرو أديب ضاحكا “الحمد لله إننا مش مع بعض دلوقتي الأهلي كان بياخد كل البطولات وعمرو كان بيقعد بيتنطط ” موجها التحية لزميله عمرو أديب مؤكدا أن الدوري المصري ليس في الملعب ولكنه في الزمالك وعلينا أن نبارك له.

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تحدث بالأمس لمدة 60 دقيقة بكل أدب ولياقة وهدوء، ولم يذكر أي أسماء.

وأوضح أنه لا يمكن المزايدة على الأهلي أو الخطيب الذي أكد أن الأهلي يحصل على حقه بالقانون فهو يتحلى بالأدب والأخلاقيات العالية “ميخرجش منه العيب”.

وأشار أحمد موسى إلى أن الخطيب لا يحتاج للدفاع عنه ولا تفسير كلامه ومن يروجون الشائعات بأنه ضد الدولة أمر يدعو للضحك فالخطيب نفسه قال إن مصر فوق الأهلي.
 

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