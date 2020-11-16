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مجددا.. رئيس الوزراء البريطاني يدخل الحجر الصحي

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
 
الإثنين، 16-11-2020 12:00 م متابعات- أمينة عبد العال
دخل رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون، الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته لشخص مصاب بفيرور  " كورونا " المستجد .
و أشار  مكتب رئيس الوزراء البريطاني ، إلي أن جونسون بخير  و لا يعاني من أعراض " كورونا" وسيواصل العمل من دوانينج ستريت ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
يأتي ذلك بناء علي إخطار السلطات الصحية لرئيس الوزراء بضرورة حجر نفسه بعد مخالطته مصاب بالفيروس .
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قد أصيب بفيروس " كورونا" المستجد في شهر مارس الماضي وشفي منه بعد تنفيذ العزل وبروتوكول العلاج .
 

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