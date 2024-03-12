٤ دول عربية تبدأ صيام أول أيام رمضان اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها





أعلنت دول عربية وإسلامية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المعظم، ليكون يوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، على أن تبدأ غرة رمضان فيها الثلاثاء، وذلك خلافا لمعظم الدول العربية والإسلامية الأخرى.

أعلنت لجان الاستطلاع والإفتاء الرسمية في كل من ليبيا والمغرب وسلطنة عُمان والأردن أن الثلاثاء 12 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المعظم، هذا بالإضافة إلى دول إسلامية أخرى هي: إيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، والهند وباكستان وبنجلاديش، ليكون الإثنين هو المكمل لشهر شعبان فيها.

يأتي هذا فيما أعلنت كل من: مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت وسوريا ولبنان واليمن والجزائر والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق، أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في هذه الدول.