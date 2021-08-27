الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

هل يمكن أن تمتلك المملكة العربية السعودية فريق كرة قدم كبير في الخارج؟

ADS
 

رسالة مؤثرة من الملك سلمان لأمير الكويت

download
ارشيفية
Native
الجمعة، 27-08-2021 01:17 ص

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال الملك سلمان في برقية العزاء:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان منطقتي بدر و ينبع من هذا الأمر

ksa-local1.600148

قرار عاجل بشأن العملية التعليمية في السعودية

أخبار متعلقة

images

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلاً

download

الملك سلمان يُنيب الأمير خالد الفيصل لغسل جدران الكعبة

e42f9d08-4033-48a3-9509-eb30e96711f1

توجيه عاجل من الملك سلمان بعد الأحداث المأساوية

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

بهذه الشروط.. الملك سلمان يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

الملك سلمان يصدر قرارًا عاجلًا لـ ماجد الحقيل

الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز-e1604252674556

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعفاء مسؤول كبير