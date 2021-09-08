الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

أمر ملكي عاجل..الملك سلمان يُقيل مسؤول أمني بارز متورط في قضية فساد كبرى

1044980179_0_102_1281_794_1000x541_80_0_0_f9d24f4c4314d967805ef269c17cc83c
الملك سلمان
Native
الأربعاء، 08-09-2021 12:00 ص

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإنهاء خدمات الفريق أول خالد الحربي مدير الأمن العام، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق.
وجاء نص الأمر الملكي حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" كالتالي:
اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 60
التاريخ : 30 / 1 / 1443 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ.
وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانياً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
 

إقرأ ايضا

1021766-438646930

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

1-1408122

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

resize1631784161032

بيان من الديوان الملكي ينعى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

أخبار متعلقة

download

رسالة مؤثرة من الملك سلمان لأمير الكويت

images

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلاً

download

الملك سلمان يُنيب الأمير خالد الفيصل لغسل جدران الكعبة

e42f9d08-4033-48a3-9509-eb30e96711f1

توجيه عاجل من الملك سلمان بعد الأحداث المأساوية

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

بهذه الشروط.. الملك سلمان يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

الملك سلمان يصدر قرارًا عاجلًا لـ ماجد الحقيل