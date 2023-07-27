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وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.. السيسي يُعزي والإمارات تعلن الحداد

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الشيخ سعيد بن زايد
الخميس، 27-07-2023 11:18 ص

 

توفي اليوم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي ، حيث نعاه أخيه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 

وأعلن ديوان الرئاسة الإماراتي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.
من جانبه تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي.

وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي قدم عطاءً كبيراً لخدمة وطنه، فضلاً عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق."

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