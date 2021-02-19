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هل يتكرر بركان " بومبي " مرة أخري في هذه الدولة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-02-2021 03:03 م متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن بركان إتنا علي الساحل الشمالي لجزيرة صقلية الإيطالية ثائر منذ يوم الثلاثاء إلا أن سكان المنطقة المحيطة به لا يشعرون بالقلق وسخروا منه قائلين " هل ستكون هناك بومبي أخري " .
في سياق متصل صرح مسئول في المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين لوكالة الأنباء "أجي" إن انهيار جزء من فوهة البركان الشهير تسبب في اندفاع حمم بركانية على طول سفحه الغربي لكن ذلك لا يشكل خطرا على القرى المأهولة الواقعة بالقرب من البركان.
فيما صرح ستيفانو برانكا مدير المعهد في كاتانيا "شهدنا أسوأ من ذلك من قبل"، معتبرا أن الحادث الذي بدأ في نهاية فترة بعد ظهر الثلاثاء "لا يدعو إلى القلق إطلاقا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
مع ذلك كتب رجال الإطفاء على حسابهم على تويتر أنهم يراقبون تطور الوضع في 3 بلدات صغيرة تقع عند سفح البركان هي ميلو وفورناتسو ولينغواغلوسا.
جدير بالذكر أن مدينة بومبي الإيطالية دفنت تحت رماد ثورة  بركان فيزوف .
 

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