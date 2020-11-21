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مواجهات عنيفة بين الشرطة والمواطنين في فرنسا

مظاهرات حاشدة في فرنسا (أرشيفية)
فرنسا
 
السبت، 21-11-2020 08:01 م أحمد سالم
تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين في فرنسا، ضد قانون "الأمن الشامل" الذي تسعى حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره عبر البرلمان.

ويثير مشروع قانون "الأمن الشامل" جدلا كبيرا في فرنسا، حيث تجري مناقشته في البرلمان الفرنسي، وسط حالة من الغضب.

وتنص المادة 24 من القانون على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن، الأمر الذي لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.

وتقضي المادة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.

وظلت الاحتجاجات هادئة إلى حد ما، قبل أن تندلع مناوشات بين الشرطة والمحتجين في منطقة تروكاديرو بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه، لتفريق آلاف المتظاهرين الرافضين للقانون المثير للجدل.

في المقابل، رد المتظاهرون باستخدام الألعاب النارية والحجارة مستهدفين رجال الأمن، ما أدى لوقوع اشتباكات بين الجانبين.
 

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