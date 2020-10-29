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سفارة فرنسا تحذر رعاياها بجدة بعد الاعتداء على القنصلية

ملك المغرب ورئيس فرنسا
فرنسا
 
الخميس، 29-10-2020 05:20 م أحمد سالم
أطلقت السفارة الفرنسية في السعودية دعوة تحذيرية إلى رعاياها باتخاذ أقصى درجات الحيطة، بعد تعرض قنصليتها في جدة لحادثة طعن بالسكين.

وأصدرت السفارة بيانين عبر صفحتها على “تويتر” باللغتين العربية والفرنسية بيّنت فيه تعرض قنصليتها العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين استهدفت حارس أمن، موظف في شركة أمن خاصة.
وأضافت السفارة في بيانها ، أن قوات الأمن السعودى تعاملت على الفور، وأوقفت الجاني، بينما تم نقل حارس الأمن إلى المستشفى حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

وأدانت السفارة فى بيانها  هذا الاعتداء الأثيم ضد منشآتها الدبلوماسية، وأكدت دعمها التام للضحية.
وأعربت السفارة عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وقدرتها على تأمين هيئتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.
 

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