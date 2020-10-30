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فرنسا تعتقل شخصًا يحمل سكين بالعاصمة باريس

فرنسا
فرنسا
 
الجمعة، 30-10-2020 05:56 م أحمد سالم
أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، اعتقال رجل يحمل سكينا في العاصمة باريس، حيث كان يستعد للهجوم على رجال الأمن، بعد يوم واحد من هجوم إرهابي في مدينة نيس.

وذكرت وسائل إعلامية أن الشرطة سيطرت على المهاجم ونزعت سلاحه قبل أن يصيب أحدا بأذى في الدائرة 15 بالعاصمة باريس.

وقالت مصادر إن المهاجم يعاني من مرض نفسي أو انهيار عصبي بسبب نزاع عائلي، حيث كان يحمل سكينين، وحاول الهجوم عل الأمن.

وكشفت التقارير عن أنه يعالج من مشاكل نفسية، بينما اضطر عشرات رجال الشرطة لمحاصرته ومن ثم اعتقاله.
 

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