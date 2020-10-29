«ماكرون»: تعرضنا لهجوم من «إرهابي إسلامي»

الخميس، 29-10-2020
05:11 م
محمد فضل
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، مساء يوم الخميس، إن
بلاده تعرضت لهجوم ممن وصفه بـ«إرهابي إسلامي».
وأضاف “ماكرون
” في تصريحات صحفية: “إذا تعرضنا لهجوم فهذا
بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب”.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى نشر قوات وتعزيز حماية أماكن العبادة
بما فيها الكنائس وكذلك تعزيز أمن المدارس.
وأكد “ماكرون
” على تعزيز حماية دور العبادة والمدارس في أعقاب
الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في نيس.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن عدد الجنود المنتشرين في الإقليم
في إطار عملية “الحارس” سيرتفع من 3000 إلى 7000 جندي.