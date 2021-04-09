الجمعة 09 أبريل 2021
توقيت مصر 20:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مياشر.. مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري الأبطال

عالم مصريات: "الفراعنة عرفوا ليلة القدر قبل المسلمين"

ممارسة الفجور تحت تهديد السلاح في الكويت.. تفاصيل صادمة

ألقاها على الأرض.. مفاجأة بشأن دولارات محمد رمضان

سعر الذهب يهوي 3 جنيهات

وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 100 عام

من «دكة القاضي» إلى القمر الصناعي.. مراحل استطلاع هلال رمضان

موعد مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني الليلة والقنوات الناقلة

نجم شهير: شاهدت أحد الفضائيين بأم عيني

فيديو صادم.. إغراق جثة متوفى لإعادته إلى الحياة

ADS
 

ممارسة الفجور تحت تهديد السلاح في الكويت.. تفاصيل صادمة

unnamed
ممارسة الفجور تحت تهديد السلاح بالكويت.. تفاصيل صادمة
 
الجمعة، 09-04-2021 06:03 م
كشفت وسائل إعلام كويتية، عن وافعة صادمة حدثت في محافظة الجهراء.

وذكرت أن سيدة من فئة البدون، في محافظة الجهراء اتهمت مواطنا بتحريضها على الفسق والفجور، تحت التهديد باستخدام سكين.

وذكرت السيدة أن هذا حدث خلال تواجدها داخل مستشفى خاص.

وبحسب وسائل الإعلام فإن السيدة غير متأكدة من وجود كاميرا لتوثيق ما حدث.

ورجح مصدر أمني أن تكون على معرفة به نظرا لأنها ذكرت اسمه.
 

إقرأ ايضا

1-1381227

السعودية تطبق غرامات على المعتمرين حال دخول الحرم دون تصريح

_110903697_b5fe8cd9-ef16-44ac-b54c-5ca4b7b5778a

بيان أمريكي بشأن أزمة سد النهضة: نرفض هذا التصرف

330px-Selection_on_the_ramp_at_Auschwitz-Birkenau,_1944_(Auschwitz_Album)_1b

مفاجأة.. دولة خليجية تحيي ذكرى الهولوكوست (فيديو)

أخبار متعلقة

1045213396_0_159_3072_1821_1000x541_80_0_0_85011827937f238cb5699365833ea3ac

الكويت تعلن شروطًا جديدة للدخول والخروج من البلاد