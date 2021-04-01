الكويت تعلن شروطًا جديدة للدخول والخروج من البلاد

الخميس، 01-04-2021
08:25 م
محمد فضل
أصدر وزير الداخلية
الكويت
ي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح،
قرار
ا عاجلا لقطاع أمن المنافذ البرية بالسماح للمواطنين أصحاب الحلال بالخروج
والعودة
من المنافذ البرية وذلك حسب الشروط
الموضوعة.
والمح وزير الداخلية
الي أنه سوف يتم السماح لأصحاب الحلال ومرافقيهم من العمالة المنزلية بالخروج
والعودة
عبر المنافذ البرية ابتداءً من يوم غد الجمعة بشرط أن يتم تقديم كل ما يثبت ملكيتهم
للحلال.
كما شدد الوزير في قرار
اه على وجود الأوراق الثبوتية التالية:
(شهادة تطعيم الحلال - بروة الزكاة للحلال - أوراق ملكية المركبات الخاصة بالحلال
- صهاريج الماء).
وأكدت الوزارة على أصحاب الحلال ضرورة الالتزام بالشروط
الموضوعة
والالتزام الكامل بالتعليمات وفي حال العودة يجب الالتزام بالقرار
ات الصادرة من مجلس
الوزراء بشأن الاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها من تطبيق الحجر المقرر على القادمين
وذلك للحفاظ على صحة الجميع.