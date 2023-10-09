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مقتل نجل وزير إسرائيلي ضمن جنود جيش الاحتلال في عملية طوفان الأقصى

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طوفان الأقصى
الإثنين، 09-10-2023 10:10 ص


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نشر قائمة جديدة بأسماء 16 جنديا قتلوا بينهم ضابط برتبة مقدم ما يرفع مجموع قتلاه إلى 73 جنديا إسرائيليا.

ووفقا لمصادر صحفية، من بين قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ابن صحفية إسرائيلية مشهورة عوفرة لكس مالود ، وإبن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق يزهار شاي والذي خدم في سييرت متكال، وقائد سابق لوحدة لوتر، وضباط في سييرت متكال، وسييرت ناحال ، وشييتت 13 ، ولواء جولاني.

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأثنين، أن هناك تقديرات تفيد وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 شخص، وارتفاع أعداد المختطفين إلى أكثر من 150 في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة.

وأفاد العديد من الشهود العيان وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات في مدينة طوباس.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة المصابين الإسرائيليين إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.

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