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إسرائيل تعلن العثور على عدد صادم من الجثث في موقع مهرجان موسيقي هاجمته المقاومة

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إسرائيل تعلن العثور على عدد صادم من الجثث في موقع مهرجان موسيقي هاجمته المقاومة

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هروب المحتفلين
الإثنين، 09-10-2023 10:25 ص


 أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل المقاومة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي أعلى حيث أن فرق مسعفين أخرى تعمل في المنطقة.
وأظهر مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد المهرجان وهم يركضون في حقل مفتوح مع سماع دوي طلقات نارية، واختبأ العديد منهم في بساتين الفاكهة القريبة أو قُتلوا بالرصاص أثناء فرارهم.
وقالت "نيويورك تايمز" إن التقارير تتحدث عن مئات المفقودين بعد فرارهم من المهرجان، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.

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