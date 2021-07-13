الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

مفاجأة.. السجن عامًا لـ الشريف حسن بتهمة تعاطي المخدرات

hassan_ben_zaid-600x344
الشريف حسن
Native
الثلاثاء، 13-07-2021 12:31 ص
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن الشريف حسن بن زيد، المتهم فيما يعرف بـ"قضية الفتنة"، سنة واحدة ودفعه غرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وتضاف هذه العقوبة للحكم الرئيسي القاضي بسجن الشريف حسن 15 عاما في "قضية الفتنة".
وكان الشريف حسن بن زيد اعترف الشهر الماضي بتعاطي مخدر الحشيش في الجلسة الثانية من محاكمته مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله.
يشار إلى أن الشريف حسن بن زيد هو أردني يحمل أيضا الجنسية السعودية، ولديه العديد من الاستثمارات في المملكة، وقد عمل من قبل كمبعوث خاص للملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى السعودية.
 

إقرأ ايضا

5d0d53d1631a6

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارشيفية

طقس شديد الحرارة علي هذه المناطق بالمملكة

أخبار متعلقة

Capture

المحكمة تصدر حكمها على باسم عوض الله والشريف حسن

201906250923352335

سر نقل أمريكا قاعدة عسكرية من قطر إلى الأردن