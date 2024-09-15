بيان عاجل من القنصلية السعودية بدبي بعد سقوط فهد المولد من شرفة منزله

أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بيانا بشأن الحادث الذي تعرض له لاعب المنتخب السعودي ونادى الشباب فهد المولد في دبي.

وجاء نص البيان كالتالي :-

إشارة الى ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن لاعب المنتخب ونادي الشباب فهد المولد تود القنصلية العامة في دبي الإفادة بأنها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله.

والقيادة الخاص بمدينة دبي ظهر يوم الخميس ١٤٤٦/٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٢م وعلى الفور قامت القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة دبي العامة لشرطة دبي والفريق الطبي في المستشفى بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الامارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي ، كما وصل مساء أمس الجمعة ١٤٤٦/٣/١٠هـ الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الى مدينة دبي ومتابعة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى، كما وصل عصر اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب والمشرف العام على إدارة الاعلام والاتصال بالنادي.

ومن جهة أخرى توضح القنصلية بانها لازالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي.

كما تود القنصلية الايضاح بأن الحالة الصحية للاعب ويخضع للمراقبة حيث يرقد في العناية المركزة وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.