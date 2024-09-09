السعودية تعلن إعـ.ـدام 3 مواطنين بتهمة الخيانة





أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل في (3) مواطنين سعوديين أقدموا على ارتكابهم أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم ، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).

أقدم كل من/ طلال بن علي بن خنيفس الهذلي و/ مجدي بن محمد بن عطيان الكعبي و/ رايد بن عامر بن مطر الكعبي - سعوديي الجنسية - على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم, وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معهم واعتناقهم منهجًا إرهابيًا يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض, وتحريضهم لأشخاص للقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبإحالتهم إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرمة, وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم, والحُكم عليهم بالقتل, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العُليا, وتم تنفيذ حُـكم القتل بالمذكورين يوم الأحـد 05/ 03/ 1446 هـ الموافق 08/ 09/ 2024 م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر, وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.