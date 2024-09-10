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أول تحرك سعودي لوقف عرض وحذف فيلم "حياة الماعز"

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الثلاثاء، 10-09-2024 01:30 ص


أعلن محامي سعودي بارز رفع دعوى قضائية ضد الشركة الهندية التي أنتجت فيلم "حياة الماعز" الذي ينتقد نظام الكفالة في السعودية .

وقال المحامي كاتب الشمري لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب. أ ) :"بدأنا التحضير لرفع شكوى ودعوى قضائية ضد الشركة الهندية المنتجة للفيلم وكل من الممثل الأردني عاكف نجم والممثل العماني طالب البلوشي الذي جسد دور الكفيل السعودي والذي عكس بدوره السلبي في هذا الفيلم صورة مسيئة عن الإسلام والعرب والشعب الخليجي " .

وأشار إلى أنه يجري اتصالاته حاليا لتشكيل فريق محامين متخصصين في مثل هذه القضايا من الدول المعنية .

وأوضح الشمري الذي سبق له تولي الدفاع عن معتقلي جوانتانامو أنه سيقدم الدعوى "أمام المدعي العام في الدول الثلاث من خلال سفارات بلادهم في الرياض ومطالبة الجهات المختصة لديهم بمحاسبة القائمين على هذا العمل الذي تعمد إثارة انتقادات سياسية للمملكة والإساءة لها وتراثها وتاريخها الإنساني المشهود له عبر التاريخ والزمان ومطيّة لمهاجمتها في وقت أصبحت فيه محطة لاستقبال العديد من الفعاليات العالمية وتشويه سمعة المواطن السعودي خاصة والعربي عموما وتقديم صورة تناقض المعروف عنه من أصالة وكرم وعطاء ".

وأكد المحامي الشمري أن القائمين على هذا العمل "استأثروا بعرض بعض وقائع لنموذج استثنائي قلما يحدث بالمملكة والخليج وأعرضوا عن إيراد النهاية الطيبة لذات هذا النموذج المعبر عنه بالفيلم" ، مشيرا إلى أن "من أعد الفيلم يجهل ما يدور في دولة متقدمة ومنها اسم الكفيل الذي ألغي وبات صاحب العمل".

ويتحدث الفيلم عن شاب هندي حصل على فرصة عمل في السعودية ولكنه تعرض للخداع من رجل أدعى أنه كفيله عند وصوله إلى المطار ونقله إلى الصحراء واحتجزه هناك ليرعى الماعز والأغنام في ظروف قاسية غير إنسانية لمدة 3 سنوات قبل رحلة هروبه.

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