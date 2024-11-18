الإثنين 18 نوفمبر 2024
توقيت مصر 23:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك؟

جابر يطلب تطليق زوجته: "عايزاني أجمع بينها وبين أختها ودا حرام"

مشهد مستفز.. جندي إسرائيلي يدنس القرآن الكريم بالتبول عليه في غزة

"كاميرا وأسانسير".. مرتضى منصور يحرر محضراً ضد اثنين من جيرانه

الكويت تسحب الجنسية من مغردة شهيرة لزواجها من رجل عمره 100 عام

صدمة.. وفاة أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" بعد إصابته بالسرطان

تركيا تمنع رئيس إسرائيل من حضور مؤتمر المناخ في أذربيجان

تأييد حبس سوزي الأردنية عامين بسبب والدها وشقيقتها

شاهد.. دب يفترس أحد زوار حديقة عامة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب عالمياً ويسجل هذا الرقم

مشهد مستفز.. جندي إسرائيلي يدنس القرآن الكريم بالتبول عليه في غزة

673a53264236040ed67ab761
ا
الإثنين، 18-11-2024 01:51 م

 

نشر جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة مستفزة يقوم فيها بتدنيس نسخة من القرآن الكريم داخل أحد المنازل في جباليا شمال قطاع غزة.

وتفاخر الجندي بقيامه بـ "التبول على نسخة من القرآن" في الصورة التي تم التقاطها في 22 أكتوبر الماضي، خلال هجوم يشنه الاحتلال على شمال القطاع.

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بعد انتشار الصورة التي وثقت هذا الفعل المشين، وأرفق الجندي نفسه تعليقا يصف فعلته بـ"جريمة عنف"، ما أثار صدمة واستياء واسعين في العالمين العربي والإسلامي.

وأثارت الحادثة إدانات واسعة من قبل شخصيات عامة ومنظمات حقوقية، حيث وصفها ناشطون بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرمة المقدسات الدينية، ودعت مؤسسات حقوقية دولية إلى إجراء تحقيق فوري في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

واعتبر مراقبون أن مثل هذه الأفعال لا تزيد إلا من تأجيج الصراع وتفاقم معاناة الفلسطينيين.

من جهتها، أدانت منظمات حقوق الإنسان هذا التصرف، مشيرة إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يمثل تحديا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استهتارا واضحا بقيم التعايش واحترام الأديان.

يذكر أنه هذه الواقعة ليست الأولى لتدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلية للقرآن الكريم، ففي أغسطس الماضي، نشرت وسائل إعلام صورا تظهر جنودا إسرائيليين يقتحمون مسجد بني صالح شمال غزة ويضرمون النار بجميع نسخ القرآن بداخله.

ومن جانبها، اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن إحراق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي نسخ القرآن الكريم وتدنيس المساجد وتدميرها في قطاع غزة "سلوك فاشي مشبع بالكراهية والإجرام".

وخلال الحرب على غزة، دمرت إسرائيل 815 مسجدا بشكل كلي و151 بشكل جزئي، ولم تسلم الكنائس من آلة الحرب الإسرائيلية إذ تعرضت 3 كنائس في قطاع غزة للقصف والتدمير بشكل كامل، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

إقرأ ايضا

ج

الكويت تسحب الجنسية من مغردة شهيرة لزواجها من رجل عمره 100 عام

673aad8e42360469d805ab57

تركيا تمنع رئيس إسرائيل من حضور مؤتمر المناخ في أذربيجان

6737a84242360435c6541703

إعلام عبري يكشف عن أقوى رجل عسكري في غزة بعد اغتيال "السنوار"

أخبار متعلقة

6737a84242360435c6541703

إعلام عبري يكشف عن أقوى رجل عسكري في غزة بعد اغتيال "السنوار"

6730e06e4c59b719905805a0

"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

قق

كتبها بخط يده.. الكشف عن وصية "السنوار" قبل استشهاده (صور)

1QqDVO4jR0_1729333375

توقع مقتله وأبلغهم بها.. الكشف عن وصية السـ.ـنوار قبل استـ.ـشهاده

2512064_0

على بُعد 200 متر.. إسرائيل تعلن اغتيال الحارس الشخصي لـ السنوار

3475475548658659579

مقتل قائد اللواء "401" المدرع بجيش الاحتلال بصاروخ إسرائيلي على يد القسام