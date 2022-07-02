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لماذا اختار ملك الأردن شقيقه ليكون نائبا له رغم أن ابنه وليا للعهد؟

189878
الملك عبدالله
Native
Teads
السبت، 02-07-2022 09:32 ص
كشفت مصادر سبب اختيار العاهل الأردني الملك عبدالله، شقيقه الأمير فيصل ليكون نائبا له، على الرغم من أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله أدى اليمين الدستورية منذ فترة نائبا للملك.
وقال أستاذ القانون الدستوري نوفان العجارمة وفقا لـ "الحرة":" أن ما حدث إجراء روتيني، حيث يختار الملك عند سفره خارج البلاد أحد أشقائه أو ولي العهد، ولابد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء".
وتابع"جرت العادة على اختيار ولي العهد لهذا التكليف، لكن ربما سيصاحب الأخير الملك في سفره إلى الخارج".
وأضاف الكاتب الأردني مالك العثامنة : "في حال غياب الملك حتى لو ساعات ينوب عنه أي من الأمراء، منعا للفراغ الدستوري، وليس بالضرورة أن يكون النائب هو ولي العهد".
وأشار إلى أن صلاحيات نائب الملك مقيدة جدا بإدارة العمل اليومي. وبمجرد عودة الملك يسقط التكليف.
الجدير بالذكر أن الملك عبد الله من المقرر أن يحضر قمة تعقد في جدة، هذا الشهر، يجتمع خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر.
 

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