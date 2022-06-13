مقتل ضابط «أردني» في الحرب الأوكرانية

القتيل

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نقلت وكالة عمون الإخبارية عن أكاديمية القوات البرية الأوكرانية، أن عسكريا برتبة ملازم أول في الجيش الأوكراني من أصل أردني، ويدعى فارس نضال الشامي، قتل في معارك شرقي أوكرانيا.

وأفيد بأن الشامي ولد في الأردن عام 1993، وانتقل مع والديه حين كان في السادسة عشرة من عمره، إلى أوكرانيا للإقامة الدائمة فيها، وعاش في مدينة ريفني، ودرس في الجامعة الوطنية لإدارة المياه وعلوم البيئة.

وقيل عنه إنه التحق بالقوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد، وواصل دراسته العسكرية وتخرج من أكاديمية الهيتمان بيترو ساهايداتششني الوطنية للقوات البرية، وعين قائدا لسرية ميكانيكية منذ عام 2021.

ونقلت عمون عن مايسمى موقع "صوت سوكال"، أن الشامي قتل في 12 مايو، عن عمر يبلغ 29 عاما متأثراً بجراحه بعد إصابته برصاصة بالقرب من قرية روبيجني بمنطقة خاركوف.