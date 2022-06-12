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بلقيس تفاجئ الجميع بوصلة رقص في فرح شعبي بالقاهرة

التفاصيل الكاملة لطرد نجلاء بدر من أحد فنادق العلمين.. ماذا فعلت؟