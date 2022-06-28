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بعد ارتفاعها.. الأردن يكشف الحصيلة الكاملة لكارثة الغاز السام بميناء العقبة

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الثلاثاء، 28-06-2022 09:31 ص

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، ليلة الثلاثاء، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 260 آخرين، من بينهم أردنيون وأجانب، من جراء انفجار صهريج يحتوي على غاز الكلورين في ميناء العقبة.

وذكر المركز أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ترأس اجتماعاً في غرفة العمليَّات في محافظة العقبة، بحضور وزيريّ الداخلية والصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية والمسؤولين في العقبة، للوقوف على حيثيات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتعامل معه، موجها بفتح تحقيق بالحادث.

وبحسب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، تعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب، وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح مستشفى ميداني وإسعاف الحالات المتأثرة، وتم إرسال 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة، لتكون على أُهبة الاستعداد لإخلاء آية إصابات خطيرة.

وتعمل الجهات المعنية حالياً على تطهير مكان الحادث من آثار التسرب، تمهيدً لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأفاد الأمن العام الأردني بإصابة 45 فردا بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة.
 

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