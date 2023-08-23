لحظات مرعبة.. عاصفة شديدة تطيح بالمعتمرين وعمال النظافة في الحرم المكي

الأربعاء، 23-08-2023
02:05 م
وثق مقطع فيديو ما فعلته الرياح العاصفة الممطرة، في عمال النظافة
داخل الحرم المكي.
وأوضح المقطع، الرياح وهي تجرف عمال النظافة
بمعداتهم وأدواتهم بعدما أسقطتهم أرضًا.
وأظهر المقطع، عمال النظافة
وهم يفقدوا السيطرة على أنفسهم والتحكم في توازنهم ولم يستطيعوا الإمساك بمعداتهم، بسبب شدة الرياح الممطرة والعاصفة الشديدة التي ضربت مكة اليوم.
كما وثق مقطع فيديو متداول بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة، على منطقة مكة المكرمة.
وأظهر المقطع، إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع والخوف، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها وتطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.
وأوضح المقطع، محاولة المعتمرين تفادي العاصفة الممطرة التي بدت وهي تقذفهم وتسقطهم أرضًا في الشوارع، والجري بحثًا عن مكان مغلق.
وأبان المقطع، محاولة بعض الأشخاص مساعدة الآخرين، والإمساك بهم والوقوف على جانب الطريق، حتى تمر العاصفة بسلام.